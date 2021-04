Nieuw onderzoek: “Mensen gebruikten 12.000 jaar geleden al driekwart van aarde”

Land dat niet gelooft in lockdowns heeft nu slechtste coronacij­fers van heel Europa

12 april De ranglijst van Europese landen met de slechtste coronacijfers heeft een nieuwe koploper. Sinds vrijdag is de slechtste leerling van de klas het land dat niet gelooft in lockdowns en een beroep doet op het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners om de pandemie onder controle te krijgen, met aanbevelingen in plaats van dwingende maatregelen: Zweden.