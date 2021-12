Nieuw hoera-bericht: Nu al duidelijk dat James Webb Telescoop geplande levensduur zal overtreffen

Heuse teletijdmachine

De JWST is de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit. Hij zal tot 200 miljoen jaar na de Oerknal kunnen terugkijken, als een heuse teletijdmachine.



De kijker moet in het infrarood het zwakke licht van de eerste sterrenstelsels en sterren opvangen, en moet de kennis van planeten buiten ons zonnestelsel serieus opvijzelen. In die mate zelfs dat er mogelijk een antwoord komt op dé ultieme vraag: zijn wij alleen in het universum of niet? “De belofte van de Webb is niet om te ontdekken wat we verwachten, maar om ontdekkingen te doen over het heelal waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken”, zei Bill Nelson, het hoofd van NASA, na afloop van de lancering.