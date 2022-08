Nieuw henipavirus ontdekt in China: "Af te wachten hoe ernstig Langya is”

Er is een nieuwe zoönose ontdekt in China. Dat is een infectie die van een dierlijk reservoir kan overspringen naar de mens, zoals Covid-19. Ze kreeg de naam Langya en er zouden intussen 35 gevallen bekend zijn. Volgens viroloog Marc Van Ranst worden er regelmatig nieuwe virussen ontdekt en is het af te wachten hoe ernstig dit is.

Volgens een rapport met de titel ‘A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China’ (Een zoönotisch henipavirus bij koortspatiënten in China) in het invloedrijke medische tijdschrift ‘The New England Journal of Medicine’ gaat het om een nieuw henipavirus, waarvan de bekendste het Nipahvirus en het Hendravirus zijn. Vooral dat eerste virus heeft een kwalijke reputatie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bedraagt de sterftegraad bij het ongeneeslijke Nipah 40 tot maar liefst 75 procent.

Patiënten met Langya ontwikkelden een uiteenlopende reeks symptomen, zoals koorts (100 procent van de patiënten), vermoeidheid (54 procent), hoesten (50 procent), verlies van eetlust (50 procent), spierpijn (46 procent), misselijkheid (38 procent), hoofdpijn (35 procent) en braken (35 procent).

Leverfalen

Er was ook een afname van het aantal witte bloedcellen bij 54 procent van de patiënten, een laag aantal bloedplaatjes bij 35 procent, leverfalen bij 35 procent en nierfalen bij 8 procent. Onder de 35 patiënten - die allemaal ontdekt werden in de oostelijke Chinese provincies Shandong en Henan - waren er 26 die geen enkele onderliggende aandoeningen hadden.

Volgens het Centers for Disease Control (CDC) in Taiwan is er nog geen transmissie van mens op mens gerapporteerd. Dat heeft directeur-generaal Chuang Jen-hsiang gezegd aan de ‘Taipei Times’. De patiënten hadden geen dicht contact met elkaar of een mogelijke gemeenschappelijke blootstelling.

Contacttracing bracht ook geen besmettingen aan het licht bij dichte contacten en familieleden. Dat zou kunnen wijzen op sporadische besmettingen, maar het CDC moet nog verder uitzoeken of het virus overgedragen kan worden van mens op mens of niet. Tot dat duidelijk is, wordt opgeroepen om voorzichtig te zijn.

Spitsmuis

Een test bij 25 soorten wilde dieren wijst de spitsmuis aan als mogelijk reservoir voor het nieuwe virus. Het virus werd gevonden bij 27 procent van de geteste spitsmuizen.

Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn er momenteel alleen gevallen gemeld in China en is niemand overleden. “Patiënten hebben een griepachtig syndroom met verminderde nier- en leverfunctie”, zegt hij.

Ernstig?

Volgens hem worden er regelmatig nieuwe virussen ontdekt. Doorgaans zijn het zoönosen. Of deze ernstig is? “Dat is af te wachten. 35 gevallen is weinig. En we hebben nog geen idee over asymptomatische infecties.”

Het labo van Van Ranst is al bezig met het ontwikkelen van een specifieke PCR-test.

Bekijk ook: