Niemand zag het aankomen: asteroïde die langs aarde scheerde pas twee dagen later gespot

UNICEF: wereldwijd herstel vaccinatie­graad, maar nog niet overal

Iets meer dan de helft van de landen waarin de vaccinatiegraad tijdens de coronacrisis “aanzienlijk” was gedaald, is wat vaccinaties betreft weer op het niveau van voor de pandemie of op weg daarnaartoe. Dat concluderen UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van de nieuwste gegevens over uitgedeelde prikken tegen difterie, tetanus en kinkhoest, in het Engels DTP. Die inentingen worden wereldwijd gezien als referentiepunt voor de algemene vaccinatiegraad van een land.