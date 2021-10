Nederlandse tourgids doet bijzondere ontdekking tijdens Noorderlicht-reis: “Wat is die witte schim?”

Van Gucht: “Vaccins blijven goed beschermen tegen ziekenhuis­op­na­me, na verloop van tijd minder goed tegen besmetting: uitbrei­ding booster­prik ligt op tafel”

15:45 Het coronavaccin van Pfizer beschermt na volledige inenting voor 90 procent tegen ziekenhuisopname na besmetting, en dat voor minstens zes maanden, zo blijkt uit een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De bescherming tegen besmetting neemt wel na verloop van tijd flink af. De resultaten liggen in de lijn van de gegevens in ons land, bevestigt Steven Van Gucht van Sciensano, en lijken het belang van een boosterprik te onderstrepen. “Die ligt op tafel voor risicogroepen jonger dan 65 en ook voor wie het vaccin van Johnson & Johnson - en dus maar één prik - kreeg”, aldus de viroloog.