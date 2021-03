Nederlands voetbalexperiment: ventilatie beschermt best tegen verspreiding aerosolen, niet afstand tussen supporters

Niet de spreiding van publiek over de tribunes maar ventilatie biedt volgens Bert Blocken, hoofdonderzoeker van de TU Eindhoven en de KU Leuven, de beste kans tegen verspreiding van aerosolen. Het is een van de eerste voorzichtige conclusies op basis van maanden onderzoek naar hoe kleine vochtdruppeltjes zich in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam voortbewegen. En daarmee mogelijk ook het coronavirus.

De Johan Cruijff ArenA veranderde zaterdag in een proeftuin bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland. Langs het veld werden diverse onderzoeken gedaan in het kader van het zogenaamde Fieldlab-experiment, waarin wordt onderzocht hoe evenementen veilig en verantwoord met publiek kunnen worden gehouden in coronatijden.

Het kwalificatieduel van Oranje was het negende evenement uit het experiment. Met 5.000 bezoekers, iets minder dan 10 procent van de capaciteit van de ArenA, was het meteen ook het grootste onderzoek tot nu toe. De beschikbare kaarten waren binnen 1,5 uur verkocht.

Negen ‘bubbels’

De voetbalfans die een kaartje hadden, moesten vooraf een sneltest laten doen en de uitslag daarvan bij de stadionpoorten laten zien via de Nederlandse CoronaCheck-app. Zodra ze binnen waren, hoefden ze zich niet meer te houden aan de onderlinge 1,5 meter afstand. De organisatie roept alle bezoekers op om zich vijf dagen na de wedstrijd opnieuw te laten testen. Bij voorgaande evenementen leverde dat soms enkele positieve gevallen op.

De 5.000 bezoekers, ruim drie keer zoveel als bij de voorgaande acht onderzoeken van Fieldlab, werden verdeeld over negen ‘bubbels’. Voor iedere bubbel gold een eigen set van maatregelen en een bepaald testdoel.

Zo onderzocht de Technische Universiteit Eindhoven in één vak de verspreiding van aerosolen door de lucht. De fans daar hoefden geen mondmasker te dragen en mochten zingen, schreeuwen en juichen. Met ruim honderd meetsensoren op de tribune werden voortdurend het aantal en de grootte van de druppelkernen gemeten. Halverwege de wedstrijd wijzigden de onderzoekers het ventilatiesysteem, om de invloed van twee verschillende systemen te kunnen meten.

In één van de skyboxen in de ArenA volgde een beperkt aantal gasten de wedstrijd van achter het glas. De luchtkwaliteit in de skybox werd voortdurend gemonitord en was voor de bezoekers ook in realtime te volgen. Dat onderzoek was erop gericht om te zien hoe de luchtkwaliteit goed kan blijven, bijvoorbeeld door de ruimte te ventileren.

Quote De impact van de windkracht en -richting heeft mij eerlijk gezegd verbaasd. Bert Blocken, hoofdonderzoeker van het experiment, (Technische Universiteit Eindhoven en KU Leuven)

Wind

Sinds december vorig jaar houdt het onderzoeksteam experimenten in het stadion, onder leiding van Belg Bert Blocken. De professor benadrukt dat het om voorlopige resultaten gaat, de uitgebreide analyse van de data volgt nog. “Maar het lijkt erop dat het weer de grootste invloed heeft op de verspreiding van de aerosolen. Ondanks dat de ArenA relatief goed gesloten is, dankzij het dak en beperkte openingen in de hoeken van het stadion. De impact van de windkracht en -richting heeft mij eerlijk gezegd verbaasd.”

Dat betekent praktisch gezien dat aerosolen weggevoerd worden met de wind en daardoor minder snel worden opgepikt door mensen. Andersom blijven kleine luchtdruppeltjes hangen bij gebrek aan wind, wat de kans vergroot op besmettingen. "Met beperkte maatregelen kun je de ventilatie in stadions verbeteren", stelt Blocken. "Dat biedt mogelijkheden voor stadions wereldwijd om in de toekomst niet volledig op slot te hoeven bij een nieuwe virusuitbraak."

Verdelen

De invloed van het weer op de verspreiding van aerosolen is volgens Blocken groter dan het verdelen van toeschouwers in het stadion, of de aanwezigheid van zogenoemde 'superverspreiders', mensen die significant meer druppeltjes uitstoten dan gemiddeld. "Aan de ene kant is dat een probleem, want het weer is oncontroleerbaar. Zelfs in de ArenA. Maar aan de andere kant ook een kans, want nu kun je op basis van een goede weersvoorspelling inschatten wat de concentratie aerosolen bij een wedstrijd zal zijn.”

‘Aangetoond dat het kan’

De aanwezigheid van het onderzoeksteam in de Johan Cruijff ArenA is na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland ten einde.

De meting in één vak bij Oranje-supporters die op 'de oude manier' een voetbalwedstrijd bekeken, "zonder mondkapje, luid zingend en schreeuwend en met veel bier”, aldus Blocken, “heeft hele goede data opgeleverd die ongetwijfeld van waarde zijn bij de voorbereiding op het Europees kampioenschap. “Er kan in ieder geval niet worden gezegd dat Nederland niet haar best heeft gedaan om supporters in een stadion te krijgen in de zomer. Er is aangetoond dat het kan. Nu is het een zaak van overheden."

Representatief

Arts-microbioloog en hoofdonderzoeker Andreas Voss voegt toe dat het aantal mensen in sommige bubbels echt flink was opgeschaald ten opzichte van eerdere test-evenementen in het stadion. “In enkele bubbels zaten duizend mensen. We testten hier dus of een groter aantal personen binnen de 1,5 meter bij elkaar kan zijn.”

Voss stelt dat het experiment met 5.000 man een goede graadmeter is voor een eventueel veelvoud aan publiek op het EK. “We hebben niet het hele stadion gebruikt. In principe hadden we nog veel meer mensen kunnen toestaan. Het gaat ons echt om de schaal van de bubbels en of dat veilig kan. Dus ja, dit onderzoek is representatief voor grotere mensenmassa’s.”

‘Fantastisch om te zien’

De resultaten van het Fieldlab-experiment in de Johan Cruijff ArenA kunnen van grote invloed zijn op supportersaantallen tijdens de EK-wedstrijden komende zomer in Amsterdam. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) zegt dat een positieve uitkomst de weg naar een goed gevuld stadion op het Europees kampioenschap mogelijk maakt.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge twitterde na afloop van de wedstrijd: “Fantastisch om weer mensen op de tribunes te zien, het rumoer en de spanning weer te horen. Zo willen we met toegangstesten steeds meer veilig en verantwoord mogelijk maken.”

