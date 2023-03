Nederlands gezondheidsinstituut bereidt zich voor op mogelijke uitbraak van ‘candida auris’-schimmel

Kleine giraf geboren in Pairi Daiza: dit zijn de eerste beelden van het jong

In dierenpark Pairi Daiza is vanmorgen een giraf geboren. Het kleintje kwam om 4.09 uur ter wereld, meet 150 centimeter en is ongeveer 70 kilogram zwaar. Het geslacht is nog niet vastgesteld, maar volgens Pairi Daiza eet het jong alvast goed.