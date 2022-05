Natuurbranden teisteren al een maand New Mexico: gebied zo groot als 86.000 voetbalvelden in de as gelegd

IN BEELDDe Amerikaanse staat New Mexico gaat gebukt onder felle natuurbranden. Een oppervlakte van 58.679 hectare of ruim 86.000 voetbalvelden ging al in vlammen op, meldt InciWeb, een Amerikaanse website die informatie over natuurrampen bundelt. Meer dan 1.000 brandweerlui bestrijden het vuur. Gebouwen zijn in de as gelegd en duizenden mensen werden geëvacueerd.