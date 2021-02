NASA verspreidt eerste videobeelden na landing Marsverkenner

De Marsrobot is uitgerust met in totaal 19 camera’s waarvan drie camera’s beelden van de landing moesten maken. Eentje stopte met werken, maar de overige twee slaagden er gelukkig wel in om de landing te filmen. “Deze beelden komen het dichtst bij Mars zonder een ruimtepak aan te moeten trekken."

Video

Het resultaat ziet er ietwat surrealistisch uit, alsof het om een of andere filmscène gaat. In werkelijkheid wordt de oppervlakte van Mars getoond. De iets meer dan drie minuten durende video begint met het uitklappen van het gigantische supersonische valscherm en toont dan, vanuit meerdere hoeken, hoe de robotjeep naar het Marsoppervlak afdaalt en daarbij het hitteschild afwerpt.

Zodra de robot zo'n 20 meter verwijderd is van de rode planeet, gaat het er plots wat ruiger aan toe. Zo zien we het gruis opwaaien door de stuwraketten. Uiteindelijk is te zien hoe de Perseverance zich via een katrolsysteem van de landingsmodule naar de grond liet zakken, gevolgd door de landing zelf. “Landing bevestigd”, luidt het dan, waarna gejubel bij de vluchtleiding losbarst.