NASA toont zich erg bezorgd over tienduizenden SpaceX-satellieten in de ruimte

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA maakt zich grote zorgen over de plannen van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX om duizenden Starlink-satellieten van een tweede generatie in de ruimte te brengen. Dit leidt tot een "significante toename" van potentiële botsingen in lage banen en doorkruist de lanceringen en wetenschappelijke activiteiten van de NASA zelf, zo staat in een brief van vijf bladzijden aan de Amerikaanse telecomwaakhond FCC.

Met ‘Starlink’ wil SpaceX-oprichter Elon Musk wereldwijd supersnel breedbandinternet aanbieden. Het bedrijf heeft daarvoor al meer dan 2.000 van in totaal 12.000 toegestane satellieten gelanceerd, van elk grofweg 260 kilo per stuk. Tegen 2024 moeten de 12.000 satellieten in de ruimte zijn geschoten.



Daar blijft het niet bij, want SpaceX wil dat aantal uiteindelijk op 42.000 brengen. Het bedrijf heeft de FCC in dat verband voorgesteld om nog eens zowat 30.000 stuks van een tweede generatie in de ruimte brengen.

Botsingen

De NASA meldt in de brief aan de telecomwaakhond dat er momenteel zo’n 25.000 objecten in een baan rond de aarde worden gevolgd, ruim 6.000 van deze objecten bevinden zich op maximaal 600 kilometer afstand van het aardoppervlak. De plannen van SpaceX zouden “het aantal gevolgde objecten verdubbelen en het aantal objecten op minder dan 600 kilometer afstand vervijfvoudigen”, aldus de ruimtevaartorganisatie.



NASA stelt dat het “zich zorgen maakt over de gevolgen voor de wetenschappelijke en menselijke ruimtevluchten”.

Volledig scherm Hop, daar wordt in de achtergrond nog eens een Falcon 9-raket van SpaceX gelanceerd om een nieuwe lading Starlink-satellieten te lossen. © AP

De plannen verhogen in het bijzonder het risico op botsingen en kunnen wetenschappelijke en bemande missies in gevaar brengen, beklemtoont het ruimtevaartbureau. Lanceringen van vracht en astronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS bijvoorbeeld worden moeilijker. Verder kunnen instrumenten op wetenschappelijke satellieten hinder ondervinden, net als astronomische waarnemingen vanop de grond.

De NASA wijst er ook op dat satellieten van een andere constellatie mogelijk moeten uitwijken voor Starlinks en op hun beurt het risico op botsingen kunnen verhogen.

Afwachten

De gerenommeerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Harvard-universiteit legt uit dat het grote aantal satellieten inderdaad mogelijk voor problemen kan zorgen. “Mogelijk is het verstandig eerst ervaring op te doen met de duizenden satellieten die zich momenteel al in een baan om de aarde bevinden, voordat we kunnen opschalen naar tienduizenden objecten”, aldus McDowell.

Volledig scherm Beeld van een lancering van SpaceX van satellieten voor Starlink. © Photonews

Musk: “Genoeg ruimte in de ruimte”

Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op de steeds chaotischere situatie in de ruimte, onder meer door Starlink-satellieten. Behalve SpaceX werken ook andere partijen, waaronder Facebook en Amazon, aan vergelijkbare satellietverzamelingen. De hoeveelheid ruimtepuin en actieve satellieten is de voorbije jaren sneller dan ooit gestegen, met bijna-botsingen tot gevolg.

Eind vorig jaar maakte China zich nog bijzonder boos omdat een botsing tussen zijn ruimtestation en twee Starlink-satellieten alleen maar was vermeden door het bemande station Tiangong zelf te laten uitwijken. Eerder moest ook het Europese ruimtevaartagentschap ESA al eens een koerscorrectie uitvoeren op een van hun satellieten om een botsing met eentje van Elon Musk te vermijden.

Volledig scherm Tesla-baas en SpaceX-oprichter Elon Musk ziet geen probleem. © AP

In een reactie bij de Britse zakenkrant Financial Times wees Musk kritiek op zijn netwerk van de hand. Volgens de miljardair is de ruimte “extreem gigantisch” en is er ruimte genoeg voor tientallen miljarden satellieten. “Het is zoals zeggen: hier zijn nog een paar duizend extra auto’s op aarde. Het is niks.”

Belgische experten werken aan ruimteverkeersleiding

Daar denkt dus lang niet iedereen hetzelfde over. Een internationale coördinatie in de ruimte dringt zich volgens velen steeds meer op.

Opvallend in dat verband is dat de Belgische universiteit KU Leuven op vraag van de Europese Unie aan een soort ruimteverkeersleiding werkt; een coördinatiesysteem voor alles wat rondzweeft in de ruimte, zoals we dat vandaag ook al kennen voor het vliegverkeer.

