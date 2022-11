NASA lost unieke beelden die de Orion-capsule maakte van onze planeet, volg het hier live

Wetenschap­pers: “In 2050 leven 3 miljard mensen in ‘hotspots’ van klimaatop­war­ming”

Over 25 jaar leven waarschijnlijk al drie miljard mensen in ‘hotspots’ als gevolg van de opwarming van de aarde. Daarmee worden regio’s in de wereld bedoeld die door de klimaatverandering als kwetsbaar ingeschaald worden. Dat aantal is dubbel zoveel als vandaag, laten wetenschappers op de wereldklimaatconferentie in Egypte weten.

10 november