NASA kiest Lockheed Martin om nucleaire ruimteraket te ontwerpen voor missie naar Mars

Bioloog Peter Jan de Vries woont in de jungle van Papoea: “Een van de weinige plekken waar de invloed van mensen beperkt is”

Een team wetenschappers uit Oxford is in de oerwouden van Papoea op zoek naar een raadselachtig dier dat al 60 jaar niet is gezien: een langsnavelige mierenegel die de naam draagt van Sir David Attenborough. De Nederlandse bioloog Peter Jan de Vries kent het gebied als zijn broekzak, want hij woont er al een groot deel van zijn leven. Hij neemt je mee op ontdekking.