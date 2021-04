NASA-helikopter maakt nieuwe vlucht op Mars

Ingenuity bewoog zich verder en sneller dan tijdens zijn vorige uitstapjes. Hij legde in totaal 50 meter af in 1 minuut en 20 seconden en bereikte een maximumsnelheid van twee meter per seconde of 7,2 kilometer per uur. “De vlucht van vandaag verliep zoals gepland, maar dat maakt hem niet minder ongelofelijk”, zegt Dave Lavery, programmamanager van het NASA-hoofdkantoor in Washington, in een verklaring.

Perseverance, die de kleine helikopter van 1,8 kilogram aan boord had toen hij op Mars arriveerde, maakte beelden van de derde vlucht. Daarop is te zien hoe Ingenuity links in beeld opstijgt en zijdelings naar rechts wegvliegt tot hij verdwijnt. Even later vliegt hij weer het beeld in en landt hij op dezelfde plaats als waar hij even daarvoor vertrokken was. De komende dagen zullen nog meer beelden naar de aarde worden gestuurd.