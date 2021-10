NASA deelt nieuwe geluidsopnames van Marsrover Perseverance

In de video vertellen wetenschappers Nina Lanza en Justin Maki dat ze verbaasd zijn over de reikwijdte van geluidsgolven op Mars. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het geluidsfragment waarop de opstijgende Ingenuity-helikopter te horen is. “De atmosfeer op Mars verzwakt hogere frequenties, daarom hoor je op de rode planeet veelal lagere tonen. Toch bewegen geluidsgolven zich over een veel grotere afstand voort dan we oorspronkelijk dachten. Onze modellen waren verkeerd”, klinkt het.