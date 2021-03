NASA deelt nieuwe geluidsopnames van Mars (en je kan nu ook horen hoe jouw stem er zou klinken)

Delen per e-mail

“Een verre, eenzame wind... alleen onderbroken door het geluid van een laser”, omschrijft de NASA de meest recente opname die ze gisteren online zette. Ze werd op 2 maart gemaakt door de SuperCam op Perseverance. De laser in kwestie wordt gebruikt om informatie te verzamelen ofver de structuur van stenen in de Jezerokrater, het uitgedroogde meer waarin de rover op 18 februari landde. Hij schiet in dit geval stralen af op een rots die 3,1 meter ver ligt. Op de opname zijn dertig inslagen te horen, sommige luider dan andere.

Er is nog een tweede opname waarop de wind te horen is. Die dateert al van 22 februari en achtergrondgeluiden werden daarop weggefilterd.

Het derde fragment geeft het allereerste geluid weer dat op Mars werd opgenomen. Dat dateert van een dag na de landing van de rover. Het geluid is een beetje gedempter omdat de mast met de microfoon nog niet uitgeklapt was. Ook hier is wind te horen, alleen een beetje stiller.

De NASA maakte ook een toepassing waarmee je dagdagelijkse geluiden vanop Aarde kan horen alsof je op Mars bent, onder meer vogels, een fietsbel en de golven van de oceaan. Je kan ook je eigen stem opnemen en horen hoe die zou klinken als je op de Rode Planeet zou zijn.

Om je gerust te stellen: je zal je stem nog herkennen, maar het gaat om een stillere en gedemptere versie van jezelf. Dat komt doordat de atmosfeer op Mars honderd keer minder dicht is dan die op Aarde. Het zou ook iets langer duren eer je het geluid zou horen als je ter plaatse was. Ook dat komt door de atmosfeer, die maakt dat geluidsgolven zich veel trager verplaatsen.

Het grootste verschil in geluid zit overigens in de hoge tonen. Enkele geluiden zoals fluitjes of de zang van sommige vogels zijn immers bijna onhoorbaar op Mars.