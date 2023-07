Na zon komt regen: nog nooit zoveel dagen regen in juli in meer dan 30 jaar tijd

WEERBE­RICHT. Opnieuw herfstige week voor de boeg, vanaf vanmiddag code geel voor regen

Ook vandaag wordt naar verwachting een echte herfstdag. Het wordt zwaarbewolkt, winderig, kil en miezerig. In de late namiddag trekt een actieve storing het land in vanaf het westen met stevige buien en kans op enkele donderslagen. In Brussel, Limburg, Vlaams-Brabant en alle Waalse provincies geldt vanmiddag code geel voor regen, zo meldt het KMI. De waarschuwing is van kracht vanaf 13 of 14 uur tot morgenochtend. Het nummer 1722 is geactiveerd wegens het risico op storm of wateroverlast.