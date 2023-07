Na zon komt regen: nog nooit zoveel dagen regen in juli in 35 jaar tijd

Als u het gevoel hebt dat de maand juli vooral somber en druilerig was, dan bent u niet mis. Maar liefst 21 van de 31 dagen viel er minstens 1 mm per vierkante meter regen uit de lucht. Nog nooit regende het zoveel dagen in de maand juli in de afgelopen 35 jaar. Een sterk contrast met vorig jaar, toen regende het amper 5 dagen. In een normale maand juli is dit 14 dagen. Weliswaar komen we met 21 dagen regen niet in de buurt van het record sinds het begin van de metingen. In 1936 regende het maar liefst 29 dagen in de maand juli.