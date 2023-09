Na succesvolle maanlanding lanceert India vandaag missie naar de zon

De Aditya, “zon” in het Hindi, zal in een Halo-baan geplaatst worden in een sector in de ruimte die ongeveer 1,5 miljoen kilometer van de aarde is verwijderd. De reis zal ongeveer vier maanden in beslag nemen en daarna blijft het ruimtevaartuig nog vijf jaar ter plaatse voor onderzoek. De Aditya blijft al die tijd in de buurt van de zon, maar op een veilige afstand van ongeveer 149 miljoen kilometer.