Na ophef over mogelijke ethaankraker in Antwerpen: wat is dat eigenlijk? En wat is de impact op het milieu of onze gezondheid?

Internatio­na­le Walviscom­mis­sie waarschuwt voor uitsterven Californi­sche bruinvis

Het wetenschappelijk comité van de Internationale Walviscommissie (IWC) heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een waarschuwing uitgestuurd voor een met uitsterven bedreigde soort. In de Golf van Californië, in het noordwesten van Mexico, blijven nog maar een tiental Californische bruinvissen over, meldt de IWC.