Na hittegolf nu zwaar noodweer op komst in Alpen: “tot 300 liter water per vierkante meter en zelfs sneeuw hogerop”

De afgelopen dagen was het door een hittegolf zeer warm in de Alpen. Op 21 augustus werd zelfs de hoogste vorstgrens geobserveerd sinds het begin van de metingen. Maar de komende dagen slaat het weer helemaal om. Alle ingrediënten zullen dan aanwezig zijn voor hevig onweer en felle rukwinden. Sommige weermodellen geven zelfs meer dan 300 liter water per vierkante meter vallen tot en met maandag. En vanaf zondagnamiddag wordt het ook nog eens flink kouder, met hogerop de eerste sneeuw van de zomer.

Morgen bevinden de Alpen zich op de scheidingslijn tussen warme en koudere lucht, wat kan zorgen voor lokale onweersbuien die van het zuidwesten over de bergen naar het noordoosten trekken. Zondag stroomt koude lucht dan weer over de alpen waardoor er boven het zeewater van de Middelandse Zee een lagedrukgebied ontstaat, een zogenaamd Genua-laag. Dit lagedrukgebied doet de vochtige lucht van de zee richting de Alpen stromen wat zorgt voor aanhoudende neerslag.

Volledig scherm Er stroomt koude lucht over de alpen (blauwe pijl) door een hoogtetrog (dikke witte pijl) waardoor er boven het zeewater van de Middelandse Zee een lagedrukgebied ontstaat, een zogenaamd Genua-laag. Dit lagedrukgebied doet vochtige lucht van de zee richting de Alpen stromen (kleine witte pijl). © Wetterzentrale.de

Sommige weermodellen geven zelfs aan dat het om heel wat neerslag zou kunnen gaan. Volgens het Duitse weermodel ICON kan er tot en met dinsdag zelfs tot 350 mm neerslag vallen. Een ware neerslagbom dus. De meeste neerslag lijkt te vallen in het Zwitserse Tessin (Ticino) en andere delen in het noorden van Italië. Zo’n Genua-laag komt in deze tijd van het jaar en in de herfst vaker voor en zorgde in het verleden al regelmatig voor extreem veel neerslag. Wat meteorologen vooral zorgen baart is dat de sneeuwgrens nog vrij hoog ligt. Hierdoor zal de meeste neerslag in de bergen als regen vallen. Dit doet het risico op modderstromen toenemen.

Op zondag en maandag zal het Genua-laag ook zorgen voor onstuimig weer, waarbij de windsnelheden in de bergen kunnen oplopen tot wel 150 km/u. In het zuiden van Frankrijk en zelfs over een groot deel van de Middellandse Zee zal ook de Mistral-wind aanzienlijk toenemen. Weermodellen voorspellen nu al windsnelheden tot 130 km/u op zee tussen Marseille, Sardinië en Corsica.

Volledig scherm Tussen vrijdagavond en dinsdagmiddag kan er in de Alpen tot meer dan 300 liter neerslag per vierkante meter vallen. Het zwaartepunt ligt in de Zwitserse regio Tessin en in het noorden van Italië. © wxcharts.com

Vanaf zondagnamiddag wordt de aangevoerde lucht dan ook in de Alpen een pak kouder. Dat betekent dat de neerslag in het hooggebergte een winters karakter kan krijgen. Eerst ligt de sneeuwgrens nog (ruim) boven 3000 m, maar tegen maandag kan het al sneeuwen vanaf 2000 - 2400 m. Dat betekent dat er tot op lagere hoogte sneeuw kan vallen. Volgens sommige weermodellen is zelfs 30 - 40 cm sneeuw mogelijk. Uitzonderlijk is dit niet. Eind augustus valt er in de Alpen wel vaker sneeuw. Het is wel goed nieuws voor de gletsjers die zo terug bedekt worden door een beschermende laag.

