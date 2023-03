Na gunstigere weersomstandigheden: 4 bemanningsleden verlaten ruimtestation ISS

Kunnen de honden van Tsjernobyl ons nieuwe trucs leren om nucleaire rampen te overleven?

Meer dan 35 jaar na de ergste nucleaire ramp ter wereld zwerven er nog steeds honden in en rond de gesloten kerncentrale van Tsjernobyl. Op de een of andere manier zijn ze nog steeds in staat om voedsel te vinden, zich voort te planten en te overleven. Wetenschappers hopen dat het bestuderen van deze honden mensen nieuwe trucjes kan leren om te overleven in de meest barre, aangetaste omgevingen.