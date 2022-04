Na droge en zonnige paasmaandag krijgen we opnieuw een overwegend droge en zonnige week

Het blijft op paasmaandag droog en zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. Later op de namiddag neemt ook de middelhoge bewolking toe in het westen. Het blijft zacht bij maxima van 15 graden in de Ardennen, 16 graden aan zee tot 19 of lokaal 20 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen. Aan zee ontstaat in de loop van de namiddag een matige zeebries uit noordnoordwest, waardoor de temperaturen wat terugvallen.

Maandagavond en -nacht blijft het droog met overal hoge wolkenvelden en over de westelijke landshelft stilaan ook meer middelhoge wolkenvelden. De minima liggen tussen -2 graden op het Ardense reliëf, 4 graden in het centrum en in de Kempen en 8 graden aan zee.

Dinsdag zijn er overal hoge wolkenvelden. Geleidelijk breidt de middelhoge bewolking zich uit van west naar oost. In de namiddag ontstaan er ook wat stapelwolken. Het blijft dikwijls droog, al kan er in de late namiddag nabij de Franse grens een buitje vallen. We halen maxima van 14 graden in de Hoge Venen en aan zee en 18 of 19 graden in het centrum.

Dinsdagavond is het gedeeltelijk bewolkt en kan er in eerste instantie nabij de Franse grens nog een buitje vallen. In de nacht van dinsdag op woensdag is het overal droog en lichtbewolkt met hoge wolkenvelden.

Woensdag blijft het droog en vrij zonnig met wat hoge bewolking. In de late namiddag ontstaan er vooral over het noordoosten wat stapelwolken. Het wordt iets minder zacht in vergelijking met de voorbije dagen: de maxima liggen tussen 11 en 16 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 16 en 18 graden elders.

Donderdag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag soms wat meer bewolking. De maxima liggen tussen 11 of 12 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in Laag- en Midden-België. Vrijdag wisselen zon en meer bewolkte perioden elkaar af, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 14 of 15 graden op de Ardense toppen en aan zee en tussen 18 of 19 graden in het centrum.

Waarschuwing voor CO-vergiftiging

Het KMI signaleert maandag ook ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en roept op om oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.