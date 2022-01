Mysterieuze “maanhut” blijkt konijnvormige rots te zijn

Het object verscheen voor het eerst in het gezichtsveld van Yutu 2 in december, toen het eruitzag als een kubusvormige waas aan de horizon. De rover is de eerste die de andere kant van de maan verkent, die altijd van de aarde weg is gericht. De achterzijde van de maan is ruiger en bevat meer kuilen dan de zichtbare kant van de maan. Omdat het object onregelmatig symmetrisch leek, met een vreemde platte bovenkant, grapten onderzoekers van het China National Space Administration-programma Our Space dat het misschien de hut van buitenaardse pioniers zou kunnen zijn.

Nu de rover een maand later close-ups naar de aarde heeft gestuurd, blijkt dat de rots veel kleiner is dan eerst van ver leek. De rots is ook veel ronder en “schattiger”, waardoor het de onderzoekers deed denken aan een gehurkt konijntje dat kauwt op een paar wortelen (die eigenlijk kleinere stenen zijn).

Von Kármán-krater

Nu de konijnenrots gecatalogiseerd is, gaat Yutu 2 verder met zijn verkenning van de 186 kilometer brede Von Kármán-krater. De rover verkent de regio sinds de maanlander Chang’e 4 het op het maanoppervlak afleverde tijdens de allereerste zachte landing aan de andere kant van de maan in januari 2019. Chang’e 4 is al de vierde Chinese missie naar de maan, de tweede met een rover. De eerste missie met zo’n robotjeep was Chang’e 3. Die verkende de voorkant van de maan, het stuk van de maan dat wij vanop aarde wel kunnen waarnemen.

Volledig scherm Het "jade konijn". © Martijn Peters

