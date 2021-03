Mount Everest gaat na een jaar weer open voor bergbeklimmers

"Je wordt er gewoon doodziek van"

1 juli Een uur lang leven op 10.000 meter hoogte: zéér bijzonder, het experiment van Victor Campenaerts in zijn zoektocht naar marginal gains. Sportarts Ruud Van Thienen en bewegingswetenschapper Wim Van Hoolst, twee pijlers van zijn werelduurrecordteam, duiden. En waarschuwen: don't try this at home.