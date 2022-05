Morgenvroeg kan je totale maansverduistering bewonderen, maar je zal vroeg moeten opstaan

Ontbossing Amazone laatste tijd sterk toegenomen, waarschuwt WWF

De ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië is in de eerste maanden van dit jaar sterk toegenomen volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF). De natuurorganisatie becijfert dat in deze periode bijna 70 procent meer regenwoud is gekapt dan in de maanden daarvoor. Het WWF legt een verband met de aankomende presidentsverkiezingen in Brazilië en met de oorlog in Oekraïne.

12 mei