Morgen is Earth Overshoot Day: “Als de hele wereld zou consumeren zoals de Belgen, zouden we 4,1 aardes nodig hebben”

Morgen, 2 augustus, is het Earth Overshoot Day. Dat is de dag waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen die onze aarde op een jaar kan produceren, heeft verbruikt. Vorig jaar viel deze dag op 28 juli – vijf dagen eerder dus. Al bedraagt de echte vooruitgang minder dan een dag.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de denktank Global Footprint Network opnieuw berekent op welke dag Earth Overshoot Day zal vallen. Voor 2023 is dat op 2 augustus, morgen dus. Als het van de Belgen zou afhangen, was dat al op 26 maart geweest. “Als de hele wereld zou consumeren zoals de Belgen, zouden we maar liefst 4,1 aardes nodig hebben”, aldus Koen Stuyck, beleidsmedewerker klimaat en voetafdruk bij WWF-België.

Het jaarlijks meer consumeren van natuurlijke hulpbronnen dan dat onze planeet kan genereren, heeft aanzienlijke gevolgen, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds. Er ontstaan hierdoor watertekorten, overstromingen en natuurbranden. Ook leidt het tot woestijnvorming, bodemerosie en verminderde productiviteit van akkerland. Daarnaast zorgt het overconsumeren van de hulpbronnen voor ontbossing en het uitsterven van bepaalde soorten.

We putten de aarde uit, waardoor op termijn ook onze voedselproductie in gevaar kan komen. “Als de aarde een appelboom is, eten we niet enkel de appels op, maar hakken we in feite de hele boom om. We overschrijden de limieten van onze planeet, en dat is niet houdbaar”, aldus Stuyck.

Volledig scherm De dagen waarop landen Earth Overshoot Day zouden bereiken op basis van hun consumptie van de natuurlijke hulpbronnen. Voor België zou dat op 26 maart geweest zijn. © Earth Overshoot Day

Oorzaken en trends

De grootste oorzaak van dit probleem is volgens WWF het feit dat we razendsnel door onze hulpbronnen heen gaan en daarbovenop ook nog eens een gigantische hoeveelheid afval produceren – voornamelijk koolstofdioxide. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen en uitgestoten in de atmosfeer.

Positief nieuws: we doen het dit jaar net iets beter dan vorig jaar. Toen viel Earth Overshoot Day op 28 juli. Al komt dit eigenlijk neer op minder dan een dag in plaats van vijf dagen. Elk jaar wordt de datum van alle voorbije jaren namelijk herberekend. Dit gebeurt op basis van de laatst gerapporteerde en nieuw geïntegreerde gegevens. Zo tonen de nieuwe data die dit jaar in de berekening geïntegreerd werden aan dat er tussen 2022 en 2023 minder dan een dag zit. En dat is lang niet voldoende, aldus Stuyck. “Om de IPCC-doelstelling van de Verenigde Naties te halen (de koolstofuitstoot tegen 2030 wereldwijd met 43 procent verminderen in vergelijking met 2010), moeten we Earth Overshoot Day de komende zeven jaar jaarlijks met 19 dagen opschuiven.”

Daarnaast hebben wetenschappers ook opgemerkt dat Earth Overshoot Day de voorbije vijf jaar steeds rond dezelfde periode viel. De trend is dus wat afgevlakt. Of dit een gevolg is van een tragere economie of bewuste inspanningen om onze uitstoot koolstofarmer te maken, is dan weer moeilijk te zeggen.

Volledig scherm Wetenschappers hebben opgemerkt dat Earth Overshoot Day de voorbije vijf jaar steeds rond dezelfde periode viel. De trend is dus wat afgevlakt. © Earth Overshoot Day

Werken aan oplossingen

Volgens WWF zijn er “relatief eenvoudige oplossingen voorhanden” om deze dag met 19 dagen op te schuiven. Het opschroeven van het gebruik van koolstofarme elektriciteitsbronnen van 39 naar 75 procent wereldwijd, zou Earth Overshoot Day al met 26 dagen kunnen doen opschuiven. Voedselverspilling halveren zou goed zijn voor nog eens 13 dagen.

Technieken als tree-intercropping, waarbij bomen samen met andere gewassen op hetzelfde stuk land geplant worden, leveren 2 dagen op.

En ook zelf kunnen we heel wat doen. “Individuele burgers maken absoluut mee het verschil”, aldus WWF. “Voedselverspilling vermijden, kiezen voor duurzame mobiliteit, minder vlees en sterk bewerkt voedsel eten, en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld.” Daarnaast kunnen ook bedrijven hun steentje bijdragen door te innoveren en oplossingen aan te reiken die het voor de consument aantrekkelijker maken om voor groene opties te gaan. “Door structureel betere keuzes te maken, op politiek, bedrijfs- en individueel niveau, helpen we met z’n allen mee om Earth Overshoot Day ieder jaar op te schuiven.”

KIJK. De bosbranden in Zuid-Europa de voorbije weken leverden apocalyptische beelden op