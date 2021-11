"Mogelijk een van de meest besmettelijke virussen ooit": dit is wat we al weten over de nieuwe coronavariant omikron

UpdateExperts zijn bezorgd over een nieuwe variant van het coronavirus die is opgedoken in het zuiden van Afrika. Hoewel er nog niet genoeg gegevens beschikbaar zijn om met zekerheid te zeggen of de omikronvariant -variant B.1.1.529- besmettelijker, ziekmakender en/of resistenter is tegen de vaccins, gaan er toch heel wat rode vlaggen omhoog. Dit is wat we nu al weten.

Waar komt B.1.1.529 vandaan?

De nieuwe variant is voor het eerst opgemerkt in Zuid-Afrika en daar lijkt hij als een gek om zich heen te grijpen. In minder dan twee weken tijd heeft B.1.1.529 er de dominante positie van de erg besmettelijke deltavariant overgenomen. Daarbij moet wel vermeld worden dat delta er na een zware golf op zijn retour was. Momenteel wordt B.1.1.529 er gevonden in ongeveer 75 procent van van de onderzochte stalen, maar experts vrezen dat het niet lang zal duren eer hij in 100 procent van de stalen terug te vinden is.

Volledig scherm Het aandeel van de varianten in Zuid-Afrika. © CERI

Dat betekent echter niet dat de nieuwe variant ook in het zuiden van Afrika ontstaan is. Volgens de Nederlandse viroloog Marion Koopmans stamt de omikronvariant niet uit de deltafamilie, maar lijkt hij eerder een nakomeling van een van de allereerste virusvarianten, die begin vorig jaar rondgingen. Dat vertelt ze in de Nederlandse Volkskrant. “Dat zou kunnen betekenen dat hij al die tijd ergens heeft zitten pruttelen, in een land waar we het virus niet goed volgen. Ik houd er rekening mee dat hij niet in Zuid-Afrika, maar ergens anders is ontstaan.”

Andere mogelijkheden zijn dat de nieuwe variant zich ontwikkeld heeft in het lichaam van een chronisch ziek patiënt. Of dat hij in een dierenpopulatie is rondgegaan en opnieuw op de mens is overgesprongen. Dat laatste zou een nog onrustwekkendere evolutie zijn.

Wat is er anders aan de omikronvariant?

Directeur Tulio de Oliveira van het Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI) aan de universiteit van Stellenbosch noemt B.1.1.529 op Twitter “erg zorgwekkend” op het vlak van “de mutaties die hij vertoont.”

Het gaat niet alleen om een “ongewone constellatie” die erg verschillend is van de varianten die we al kennen, het zijn er ook alarmerend veel: maar liefst 50, waarvan er 32 op het spike-eiwit zitten waarmee het virus onze cellen binnendringt. Dat is reden voor ongerustheid, omdat de meeste vaccins focussen op dat spike-eiwit om ons bescherming te bieden. Enkele van de mutaties die ook in andere varianten voorkomen, worden bovendien geassocieerd met een hogere overdraagbaarheid van het virus en een ontwijking van ons immuunsysteem.

Het goede nieuws is dat de nieuwe variant makkelijk op te sporen lijkt met een PCR-test.

Is deze variant besmettelijker en/of ziekmakender?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 afgelopen vrijdag de naam ‘omikron’ gegeven en die ingeschaald als een “variant of concern”, een verontrustende coronavariant. “Deze variant heeft een groot aantal mutaties, waarvan enkele verontrustende”, klonk het. Volgens de experten suggereren eerste bewijzen dat er een hoger risico bestaat op herbesmetting, vergeleken met andere zorgwekkende varianten.

Volgens viroloog Marc Van Ranst is de nieuwe coronavariant “waarschijnlijk nog besmettelijker dan de delta-variant”. Dat is af te leiden uit het feit dat hij in Zuid-Afrika de deltavariant verdringt. “In Zuid-Afrika is hij de laatste dagen en weken aan het opkomen met een snelheid die iedereen verbaast”, vertelt hij bij HLN LIVE. “Als hij de deltavariant kan verdringen, moet hij superbesmettelijk zijn en zal hij tot de meest besmettelijke virussen ooit behoren.”

Quote De patiënten klagen het meest over een pijnlijk lichaam en vermoeid­heid, extreme vermoeid­heid. Angélique Coetzee, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging

Over het ziekmakend vermogen is nog geen enkele duidelijkheid, maar volgens Angélique Coetzee, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging, zijn patiënten die besmet zijn met de omikronvariant voorlopig niet zwaar ziek. “De patiënten klagen het meest over een pijnlijk lichaam en vermoeidheid, extreme vermoeidheid”, zei ze. “We zien het bij de jongere generatie, niet bij oudere mensen.” Het zou niet gaan om patiënten die onmiddellijk in het ziekenhuis worden opgenomen.

Zullen de vaccins werken tegen de nieuwe variant?

Wat ook volop onderzocht wordt, is of de nieuwe variant onze vaccins (deels) te slim af kan zijn. “We maken ons zorgen over de werking van de vaccins tegen deze variant, omdat deze variant heel wat mutaties heeft”, aldus Van Ranst op Twitter. “Uiterste voorzichtigheid is nodig.”

“Het is ook essentieel dat de vaccins over de hele wereld beschikbaar zijn. In Afrika is op dit moment maar vijf tot zes procent van de bevolking gevaccineerd. Daar zijn nog meer mutaties te verwachten”, aldus Van Ranst.

Quote Pfizer en BioNTech hebben zich maanden geleden al voorbereid om het vaccin aan te passen op minder dan zes weken tijd. Woordvoerder biotechbedrijf BioNTech

Moderna liet vrijdag al weten een boostervaccin te ontwikkelen dat specifiek gericht is op de omikronvariant. Ook het Duitse biotechbedrijf BioNTech, dat samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, zegt dat het de omikronvariant momenteel bestudeert. Het verwacht “ten laatste over twee weken” de eerste studieresultaten, die zouden moeten uitwijzen of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden.

“Pfizer en BioNTech hebben zich maanden geleden al voorbereid om het vaccin aan te passen op minder dan zes weken tijd en de eerste dosissen te leveren binnen de honderd dagen indien een variant opduikt die resistent zou zijn", aldus een woordvoerder.

Waar is B.1.1.529 al opgedoken?

Naast Zuid-Afrika is B.1.1.529 ook al opgedoken in Botswana en Hongkong, volgens Tulio de Oliveira van het CERI. De Israëlische minister van Volksgezondheid meldde vrijdagochtend dat er ook al zeker één geval ontdekt is in zijn land, bij een reiziger die terugkeerde uit Malawi. In Australië testten zondag twee reizigers positief op de nieuwe variant.

Ons land meldde vrijdag het eerste gekende geval in Europa. De omikronvariant is in de loop van het weekend ook in Engeland, Duitsland, Italië, Tsjechië en waarschijnlijk in Nederland vastgesteld.

Welke maatregelen worden er al genomen?

Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn bijeengeroepen om de beschikbare data over B.1.1.529 te bespreken. Heel wat landen voerden al reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen. In ons land geldt een inreisverbod voor reizigers die de afgelopen twee weken in een van deze Afrikaanse landen waren: Botswana, Swaziland (eSwatini), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Een belangrijke uitzondering is er wel voor Belgen en mensen met hun hoofdverblijfplaats in België. Die moeten bij hun terugkeer verplicht tien dagen in quarantaine.

Honderden mensen die onlangs zijn teruggekeerd uit Afrikaanse landen waar de B.1.1.529-variant werd gedetecteerd, zullen worden opgespoord en moeten een test laten afnemen om te voorkomen dat de variant zich verder zal verspreiden.