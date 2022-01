Moderna start klinische proeven met hiv-vaccin op basis van mRNA-technologie

Helft leerlingen lagere school had antistof­fen net voor vijfde coronagolf

50,9 procent van de lagereschoolkinderen had tussen 6 en 17 december antistoffen tegen het coronavirus. Dat was net voor de uitbraak van de vijfde golf in ons land. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van de vorige meting van Sciensano en de KU Leuven in september-oktober vorig jaar. Dat betekent dat de vierde golf heel wat leerlingen uit het basisonderwijs heeft besmet met de deltavariant.

20 januari