Moderna start binnenkort met proeven bij mensen voor hun HIV-vaccin

Na jarenlang onderzoek is nu door de pandemie aangetoond dat mRNA vaccins veilig en werkzaam zijn wat deuren heeft geopend naar het behandelen van andere aandoeningen waaronder HIV. Aan deze fase-1 studie zullen naar verluidt 56 gezonde volwassenen van 18 tot 50 jaar deelnemen die niet besmet zijn met HIV. Tijdens de klinische proeven zal Moderna de veiligheid van 2 nieuwe kandidaat-vaccins en de reactie van het afweersysteem bestuderen. Een primeur. Nog nooit werd dit gedaan voor een mRNA vaccin tegen HIV. Onderzoekers zullen de testpersonen verdelen in 4 groepen. Twee daarvan krijgen een mix van de vaccinversies en de andere twee slechts één vaccinversie.

De officiële naam van de vaccins luidt mRNA-1644. Ze zijn functioneel vergelijkbaar met het mRNA-systeem dat zo succesvol is geweest in Moderna’s en Pfizer’s COVID-19-vaccin. Het bevat een ‘instructieboekje’ dat in onze cellen wordt afgeleverd en hen opdraagt om specifieke fragmenten te maken die voorkomen op de buitenkant van het HIV virus. Dit gebeurt meestal binnen de 24 tot 48 uur waarna ons lichaam een afweerreactie in gang zet tegen deze lichaamsvreemde doelwitten. Hopelijk betekent dit dat wanneer je wordt blootgesteld aan het eigenlijke virus, je lichaam de fragmentjes van HIV zal herkennen en snel genoeg zal zijn om het te bestrijden.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © AP

In dit vroege stadium weet iedereen welk vaccin hij of zij krijgt toegediend. De klinische proeven zijn dus niet ‘blind’. Dat komt omdat de wetenschappers momenteel niet willen testen hoe goed de werking van het vaccin is. Deze eerste fase zal ongeveer 10 maanden duren om te garanderen dat het veilig is en dat het een immuunrespons oproept. Als het vaccin deze eerste fase doorstaat volgt er nog een fase 2- en fase 3-onderzoek. Hierbij wordt dan onderzocht hoe goed het vaccin werk bij mensen met een HIV-infectie.

Het maken van een vaccin tegen het virus is moeilijk gebleken. Besmetting met HIV wordt momenteel vooral tegengewerkt door gebruik te maken van antivirale middelen. Het stimuleren van de productie van antilichamen, die sommige mensen van nature tegen het virus ontwikkelen, met een vaccin is tot nu toe nog nooit gelukt. Maar mRNA-vaccins kunnen hier nu wellicht verandering in brengen door de juiste afweercellen in actie te doen schieten.

In een aankondiging in april deelde Moderna ook nog mee dat het naast mRNA-1644 ook een andere HIV-vaccin aan het ontwikkelen is, genaamd mRNA-1574. En ze doen ook onderzoek naar mRNA-vaccins om besmetting met een ​​verscheidenheid aan andere virussen te voorkomen, zoals het herpes simplex-virus en griep.