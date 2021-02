Minihelikopter Ingenuity meldt zich voor het eerst vanop Mars

Waarom zijn we zo gefasci­neerd door Mars, terwijl we al zeker weten dat er geen leven is op de planeet?

5:04 Eigenlijk is er nauwelijks iets te zien op Mars, op wat stenen en onherbergzame rotsen na. De planeet ligt ook ellendig ver van ons vandaan - de kortste afstand bedraagt zo'n 56 miljoen kilometer - en we kunnen er niet eens ademen. Toch hebben we er nog maar eens een ruimtetuig naartoe gestuurd, de robotjeep Perseverance dit keer. Wat hééft Mars dat andere planeten niet hebben en waarom fascineert dit hemellichaam ons al eeuwenlang?