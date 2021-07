Miljardair Richard Branson maakt morgen eerste ruimtetrip: “Mijn vrouw heeft al gezegd dat ze niet naar mijn begrafenis komt”

OVERZICHT. Beelden tonen waterover­last in heel Vlaanderen, in Ranst sloeg de bliksem in

4 juli Ons land heeft vandaag te maken met onweersbuien en hevige regenval in de meeste streken. Het KMI gaf al code geel voor het hele land van 12 uur tot 23 uur. Ook het noodnummer 1722 werd geactiveerd. In verschillende provincies zijn de gevolgen van het weer al duidelijk te merken. Heel wat straten staan blank en in enkele huizen is het water binnengelopen. Een overzicht.