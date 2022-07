Middellandse Zee wordt nu ook geteisterd door immense hittegolf onder water

Er sneuvelen deze zomer niet alleen hitterecords aan land. De Middellandse Zee wordt momenteel geteisterd door een immense hittegolf onder water. “Op sommige plaatsen is het meer dan 5 graden Celsius warmer dan gemiddeld", meldt de Britse weerman Scott Duncan, die overal ter wereld recordtemperaturen in de gaten houdt.

Volgens Duncan wordt de “immense en meedogenloze” mariene hittegolf in de Middellandse Zee veroorzaakt door de ongewone hitte die Europa al sinds het begin van mei in de ban houdt. Sinds dan is er eigenlijk al sprake van een ongezien hoge gemiddelde oppervlaktewatertemperatuur in de Middellandse Zee.

Vooral het westen van de Middellandse Zee heeft eronder te lijden. Daar is sprake van een mariene hittegolf van categorie 3. Die wordt volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie) omschreven als ernstig. Ter vergelijking: categorie 1 is matig, categorie 2 is sterk, categorie 4 is extreem en categorie 5 is meer dan extreem.

Schade

Hittegolven onder water kunnen flink wat schade aanrichten. Lange en intense mariene hittegolven kunnen immers een vernietigend effect hebben op de ecosystemen in zee.

Volledig scherm De watertemperatuur in de Middellandse Zee gisteren. Vooral in het westen zien we zeer hoge waarden. © SOCIB

De langste mariene hittegolf die ooit werd waargenomen, duurde van 2013 tot 2016 en hield lelijk huis in het noordoosten van de Stille Oceaan. Het hele ecosysteem in het gebied raakte ontregeld. Duizenden vogels stierven, het aantal kwallen ging enorm omhoog en ook schadelijke algen kregen een boost, wat dan weer resulteerde in de vergiftiging van zeezoogdieren.

Zee-egels

Tot op vandaag ontdekken wetenschappers nog nieuwe effecten van die mariene hittegolf of Blob. Onder meer op kelpwouden, grote verzamelingen van algen onder de zeespiegel. Sommige kelpwouden ondervonden weinig hinder van de hittegolf en andere verwoestend veel. Een recente studie toont nu aan dat in sommige gebieden omgevingsfactoren het effect van de hittegolf versterkten, zoals de aanwezigheid van zee-egels.

Zes jaar na de Blob is het ecosysteem in het noordoosten van de Stille Oceaan nog altijd niet helemaal hersteld.