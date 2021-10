Merck gaat recept coronapil delen met arme landen

Azië Azië beleefde warmste jaar ooit gemeten in 2020

26 oktober Vorig jaar was het warmste jaar ooit gemeten in Azië, met een gemiddelde temperatuur die 1,39 graden Celsius boven het gemiddelde van 1981-2010 lag. Zo werd eind juni 2020 in Verchojansk, in het noordoosten van Siberië, 38 graden Celsius gemeten, voorlopig de hoogste temperatuur ooit geregistreerd ten noorden van de poolcirkel. Dat melden de Verenigde Naties enkele dagen voor de klimaattop COP26.