Meer plastic dan zoogdieren: planeet kan chemische vervuiling niet meer dragen

Is eieren uit eigen kweek eten echt gevaarlijk? “Veel meer dan een à twee eitjes per week moet het toch niet zijn”

Een nieuw PFAS-rapport raadt het af om eieren uit de eigen tuin te eten. Niet alleen in risicogebieden zoals Zwijndrecht, maar in heel Vlaanderen. Is die eigen kweek echt zo gevaarlijk? “Met wekelijks een à twee eieren kom je niet in de problemen, maar veel meer moet het toch niet zijn”, zegt toxicoloog Jacob De Boer.

6 februari