Medische primeur: transplantatie teelbalweefsel om mannen weer vruchtbaar te maken na kankerbehandeling als kind

Ruim 220 nieuwe plant- en diersoor­ten ontdekt in Me­kong-stroomge­bied

Wetenschappers van over de hele wereld hebben in één jaar tijd 224 nieuwe planten- en diersoorten ontdekt in de landen langs de Mekong-rivier in Zuidoost-Azië. Dat blijkt woensdag uit een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

26 januari