Mazeleninfecties in het Verenigd Koninkrijk stijgen aan alarmerend tempo: experts maken zich zorgen

Van januari tot april waren er volgens de gegevens van de United Kingdom Health Security Agency 49 gevallen van mazelen. Dat is bijna evenveel als in heel 2022, toen waren het er in totaal 54. Deze forse stijging is zo zorgwekkend dat de Britse gezondheidsbeveiligingsdienst ouders nu oproept om te controleren of hun kind wel de vaccinatie voor mazelen heeft gekregen.

De meeste gevallen dit jaar werden waargenomen in Londen. Het grootste deel was bij kinderen, al liepen ook 16 volwassenen een besmetting op. Het is deze groep samen met kinderen onder de 5 jaar (20 gevallen in 2023) die meer kans hebben op ernstige complicaties.

“Mazelen verspreiden zich heel gemakkelijk en kunnen leiden tot complicaties met een verblijf in het ziekenhuis tot gevolg. In zeldzame gevallen is zelfs levenslange invaliditeit of overlijden mogelijk, dus het is zeer zorgwekkend om te zien dat het aantal gevallen dit jaar begint toe te nemen,” meldt Dr. Vanessa Saliba, epidemioloog bij de United Kingdom Health Security Agency (UKHSA) in een verklaring. “Vaccins zijn onze beste verdedigingslinie tegen ziekten zoals mazelen en helpen uitbraken in onze samenleving te stoppen”, aldus Dr. Saliba.

Wat is mazelen? Mazelen is een infectieziekte veroorzaakt door een virus (mazelen morbillivirus dat tot de familie van de Paramyxoviridae behoort). Men draagt dit zeer besmettelijke virus over van mens op mens via druppeltjes afkomstig uit de neus of mond. Dit kan op een directe manier of indirecte manier, bijvoorbeeld door het aanraken van een besmet oppervlak. Volledig scherm Het mazelen morbillivirus © Getty Images/Image Source Mazelen kan zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen. Kenmerkend zijn de hoge koorts en huiduitslag die zich van boven naar onder over het lichaam verspreidt. Het is een ernstige virale besmetting die in 10 tot 20 % van de gevallen tot complicaties kan leiden. Dit gaat van ontsteking van het middenoor of longontsteking tot diarree of een hersenontsteking. Bij zwangere vrouwen verhoogt mazelen ook de kans op een miskraam, vroeggeboorte en foetale sterfte. Men kan de ziekte vermijden door vaccinatie. Vaccinatie tegen mazelen bestaat uit twee dosissen. Daarvan krijg je in ons land één op de leeftijd van 12 maanden en één op de leeftijd van 10-12 jaar. Het biedt een levenslange bescherming.

Daarom raadt men ouders aan om hun kinderen te vaccineren of te controleren of dit reeds gebeurd is. “We roepen alle ouders op om ervoor te zorgen dat hun kinderen de 2 dosissen hebben gehad. Het is nooit te laat het vaccin nog te laten zetten en je kan het gratis krijgen bij de National Health Service (NHS), ongeacht je leeftijd.” Net zoals in ons land bestaat het vaccin in het Verenigd Koninkrijk uit twee dossisen en beschermt het niet enkel tegen mazelen maar ook tegen bof en rubella.

Ondanks dat het vaccin volledig gratis is ziet men een lage vaccinatiegraad. Slechts 85 % van de kinderen heeft beiden prikken gekregen terwijl volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95 % nodig is om de ziekte definitief uit te roeien. Ook de COVID-19-pandemie had een effect op de vaccinatiegraad. “Tijdens de pandemie zagen we een daling in het gebruik van routinematige kindervaccinaties, waaronder het bof-mazelen-rubella-vaccin.” Dr Sabila gaat verder: “Hierdoor zijn we kwetsbaar voor uitbraken, vooral omdat mensen voor zomervakanties naar het buitenland reizen naar plaatsen waar mazelen vaker voorkomt.”

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Het bof-mazelen-rubella-vaccin heeft de ontwikkeling van potentieel levensbedreigende ziekten onder miljoenen helpen voorkomen © Getty Images/Science Photo Libra

Mazelen circuleert nu in veel landen over de hele wereld en de WHO heeft gewaarschuwd dat Europa waarschijnlijk een heropleving van de infectieziekte zal meemaken, tenzij kinderen die het vaccin hebben gemist het toch nog laten zetten. “Het bof-mazelen-rubella-vaccin heeft de ontwikkeling van potentieel levensbedreigende ziekten onder miljoenen helpen voorkomen. De huidige situatie maakt duidelijk dat wanneer de opname afneemt, de infecties toenemen. Daarom dring ik er bij ouders sterk op aan om te controleren of hun kind gevaccineerd is. Zo kunnen we niet enkel de kinderen maar ook andere beschermen”, aldus Steve Russell, NHS Director of Vaccinations and Screening.

LEES OOK: