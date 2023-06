Martijn Peters is ambassadeur voor de ‘insectenzomer’ van HLN en Natuurpunt: “Pas op, want de passie die insecten losmaken in mensen is zeer besmettelijk”

Al heel zijn leven is Martijn Peters (wetenschapsexpert HLN) gefascineerd door insecten. Dat het slecht gaat met hen en ze onze hulp nodig hebben is dan ook de reden dat hij ambassadeur is van de insectenzomer van HLN en Natuurpunt. Lees hier zijn verhaal.

Als kleine jongen kon je hem vaak terugvinden in zijn tuin of in een bos met een vlindernet en doosje. Daarmee ving en bestudeerde hij insecten om ze vervolgens weer vrij te laten. “Ik herinner me nog goed hoe ik door de tuin rende achter de prachtige koninginnenpage aan. Dat was de ultieme vlinder om te vangen. Maar evengoed ging ik tijdens mijn lagere schooljaren op zoek naar magische glimwormen en spectaculaire hoornaars. Of ik speurde naar razendsnelle libellen als ik ging vissen met mijn grootvader. Die interesse voor de wondere microscopische wereld van de insecten is er dus altijd al geweest”, vertelt Martijn Peters.

En ook nu nog speurt hij buiten tijdens het spelen met zijn zoontjes voortdurend in het rond naar zespotige exemplaren. Of hij maakt video’s over exotische exemplaren op zijn TikTok-kanaal en andere sociale media. “Er ligt een wonderbaarlijke wereld letterlijk aan onze voeten vol met verbazingwekkende en vaak ook bizarre beestjes. Echt wel de moeite om even bij stil te staan en eens van dichtbij te bekijken. Je gaat vaak verbaasd zijn over wat je te zien krijgt.” Al waarschuwt Martijn ons meteen: “Pas op, want de passie die insecten losmaken in mensen is zeer besmettelijk.”

Ik zag steeds minder insecten. Ook bepaalde soorten die ik vroeger al eens tegenkwam, lijken nu verdwenen te zijn.

Tijdens al die ontdekkingstochten viel hem echter iets op, vooral in de afgelopen jaren. “Ik zag steeds minder insecten. Ook bepaalde soorten die ik vroeger al eens tegenkwam, leken nu verdwenen. De vele wetenschappelijke studies in de afgelopen jaren bevestigden mijn buikgevoel: onze insecten kennen een dramatische achteruitgang. En dat is een groot probleem. Entomoloog E.O. Wilson zei ooit: het zijn de kleintjes die de wereld doen draaien. En dat is ook zo. De natuur en ook wij hebben insecten nodig. We kunnen simpelweg niet zonder hen. We gaan onze insecten harder missen dan we beseffen.”

Lang heeft hij dus niet getwijfeld toen de vraag kwam om mee zijn schouders te zetten onder de insectenzomer van HLN en Natuurpunt. “Insecten dragen zoveel bij aan onze wereld. Dus toen de vraag kwam om hen een handje te helpen heb ik meteen toegestemd. Door de insecten die in onze Vlaamse tuinen en natuur leven met zijn allen in kaart te brengen, gaan we een beter beeld kunnen vormen van hoe het werkelijk met hen is gesteld. Meten is weten, zegt men wel eens. En hoe dieper onze kennis is, hoe efficiënter we onze insecten kunnen beschermen. Ik vind het in ieder geval een geweldig initiatief.”

Zelf is Martijn al een fervent gebruiker van de ObsIdentify app van Natuurpunt.

Zelf is Martijn al een fervent gebruiker van de ObsIdentify app van Natuurpunt. “Ik verzamel al een tijdje beestjes met de app. Hij is zeer gemakkelijk te gebruiken en ik leer er enorm veel van bij. Niet enkel over insecten maar ook over onze fauna en flora in het algemeen. Je kan hem evengoed voor paddenstoelen of vogels gebruiken. Als wetenschapscommunicator vind ik het supertof om te zien dat je op een leuke manier mensen iets kan bijbrengen. Het is een beetje zoals pokemons vangen, maar met een educatieve laag daaronder. Ik ben fan. Ik trek er deze zomer zeker op uit en ik hoop de rest van Vlaanderen ook. Het is de moeite daar beneden.”

Martijn weet ons ook nog te vertellen dat hij de uitzonderlijke exemplaren die tijdens de actie gevonden worden met ons op HLN zal delen. Daarnaast gaat hij ook met experten van Natuurpunt op zoek naar de pareltjes van de Vlaamse insectenwereld in een gloednieuwe videoreeks. Wil je net zoals Martijn mee helpen onze insecten in kaart te brengen? Alle informatie vind je terug op de insectenzomer pagina. Deze zomer dus niet meppen, maar wel appen.

KIJK. Doe mee met HLN aan de insectenzomer

