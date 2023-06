Mars door een UV-bril: nog nooit zag onze rode planeet er zo buitenaards uit

We kennen Mars allemaal als de rode stoffige planeet met zijn witte poolkappen. Maar wat als we hem eens door een andere bril bekijken? Dat is exact wat de Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) ruimtesonde doet. Die bestudeert Mars door ernaar te kijken in ultraviolet. Het resultaat is Mars zoals je hem nooit gezien hebt: extra buitenaards.

De Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) ruimtesonde bevindt zich al sinds september 2014 in een baan rond Mars. Aanvankelijk zou de missieduur van MAVEN 2 jaar zijn, maar ondertussen is die voor onbepaalde tijd verlengd omdat hij nog steeds in uitstekende staat verkeert. In de afgelopen 9 jaar heeft de sonde al voor heel wat wetenschappelijke resultaten gezorgd.

Volledig scherm Ruimtesonde MAVEN © EPA

Het doel van MAVEN is om inzicht te krijgen in de atmosferische processen die plaatsvinden op Mars. Een van de instrumenten waarmee de ruimtesonde naar de planeet kijkt maakt gebruik van een golflengte die onzichtbaar is voor het menselijk oog: ultraviolet (UV). Door gebruik te maken van UV kunnen we verschillende gassen zien en hoe die met elkaar reageren.

Hiermee heeft MAVEN bijvoorbeeld al vreemde aurora’s ontdekt die hoog boven Mars dansen in de atmosfeer. Daarnaast zag de ruimtesonde ook een onzichtbare gloed die ‘s nachts in de lucht ontstaat door atomen die opnieuw gaan samengaan nadat ze eerder tijdens de dag uit elkaar zijn gesplitst door zonlicht.

Volledig scherm Zomer op het zuidelijk halfrond van Mars in ultraviolet licht. © NASA/LASP/CU Boulder

Nu heeft NASA nieuwe afbeeldingen vrijgegeven die drie ultraviolette golflengten laten zien, weergegeven als rood, groen en blauw. De twee afbeeldingen werden zes maanden na elkaar gemaakt en laten seizoensveranderingen in de atmosfeer van de planeet zien.

De eerste (zie hierboven), vastgelegd in juli 2022, toont het zuidelijk halfrond in de zomer, rond de tijd van de zomerzonnewende (en winterzonnewende voor het noordelijk halfrond). De atmosfeer lijkt redelijk helder, met wolken die de ravijnen vullen. De omvang van de zuidelijke poolijskap, zichtbaar in spierwit, bevindt zich op een dieptepunt in de zomer. Waterdamp kan je op zeer grote hoogte waarnemen, veroorzaakt door zomerhitte en stofstormen.

Volledig scherm Lente op het noordelijk halfrond van Mars in ultraviolet. © NASA/LASP/CU Boulder

Het tweede beeldje maakte MAVEN zes maanden later, in januari 2023. De seizoenen op Mars zijn twee keer zo lang als de seizoenen op aarde, dus dat betekent dat de opname iets na de lente-equinox op het noordelijk halfrond is gemaakt.

Door het veranderen van de seizoenen zie je veel witte wolken rond het noordelijk halfrond en een opeenhoping van ozon die paars schijnt. Dit gas hoopt zich op in de atmosfeer in de koude nachten van de winter en verdwijnt tijdens de lente door te reageren met waterdamp. Die waterdamp is afkomstig van het poolijs dat door opwarming verdwijnt.

De sonde heeft al geweldige dingen bereikt in zijn tijd in een baan om Mars, en wetenschappers hopen dat hij nog lang blijft werken.

