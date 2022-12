Mammoet zou al veel langer uitgestorven kunnen zijn dan DNA laat vermoeden

Gedaan met haaienvin­nen­soep. Handel in bedreigde haaiensoor­ten aan banden gelegd

Een vijftigtal haaiensoorten gaat bescherming krijgen tegen overexploitatie. Dat is vrijdag beslist op een conferentie over de internationale handel in bedreigde diersoorten (CITES) in Panama-Stad. Het gastland spreekt over een "historisch" besluit.

25 november