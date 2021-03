Maatregelen op school verlagen het risico op overdracht van coronavirus thuis, wijst nieuw onderzoek uit

Moeten ze sluiten, moeten ze open blijven? De rol van scholen in de verspreiding van SARS-CoV-2 is waarschijnlijk één van de meest bediscussieerde kwesties tijdens deze coronapandemie. Maar als de scholen open gehouden worden in het belang van de leerlingen, verhoogt dit dan de kans op besmettingen binnen huishoudens én, even belangrijk, helpen risicobeperkende interventies om dit tegen te gaan?

Om op die vraag een antwoord te formuleren bekeken onderzoekers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de gegevens van bijna 2 miljoen huishoudens tijdens het schooljaar van 2020-2021. Hun bevindingen werden eerder deze week in ‘preprint‘ gepubliceerd. Ongeveer één vierde (26,9%) van de deelnemers had minstens één naar schoolgaand kind. Bij net niet de helft hiervan (49%) gingen de kinderen naar school, zij het deeltijds of voltijds.

Uit hun analyse bleek dat er wel degelijk een toename zichtbaar is in het risico op besmetting binnen deze huishoudens. Bij voltijds onderwijs stijgt de kans op het oplopen van een Covid-19-ziektebeeld met gemiddeld 38%, bij deeltijd is dit 21%. Hoe hoger de leeftijd van het naar schoolgaand kind, hoe groter het risico. Bij deeltijds onderwijs is dit leeftijdeffect minder uitgesproken.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Photo News

Maatregelen

Maar ook bleek dat maatregelen deze verhoging gemakkelijk kunnen tenietdoen. Het invoeren van een maatregel zorgt gemiddeld voor een daling van 9%. Kijkt men naar de maatregelen apart, dan bleken het dragen van een mondkapjes door leerkrachten, het beperken van extracurriculaire activiteiten, en het dagelijks screenen op symptomen de grootste impact te hebben. Over ventilatie als maatregel waren er in deze studie geen gegevens beschikbaar.

De wetenschappers zagen ook dat wanneer er 7 of meer risicobeperkende maatregelen werden ingevoerd, het verhoogd risico volledig verdween. De 7 meest voorkomende maatregelen waren: het dragen van mondkapjes door leerlingen en leerkrachten, een beperkte toegang, extra ruimte, het niet delen van lesmateriaal, vaste studentengroepen, en minder leerlingen in de klas.

Klasbubbel

Deze studie geeft aan dat contactonderwijs een hoger Covid-19 risico met zich meebrengt voor huishoudens, maar tegelijkertijd ook dat algemene goedkope maatregelen dit risico kunnen doen verdwijnen. Waar deze studie geen uitspraken over doet is het risico voor de studenten zelf alsook voor leerkrachten en ander schoolpersoneel. Ook geven de wetenschappers aan dat het moeilijk is om in te schatten hoe goed maatregelen worden gevolgd en wat het verschil in impact is tussen het lesgeven en alle randactiviteiten (zoals kinderen ophalen en afzetten, interacties tussen docenten, …).

“Het schoolsysteem openhouden impliceert een zeker besmettingsrisico maar, zoals deze studie aangeeft, zal het invoeren van hybride onderwijs voor de hogere graden van het middelbaar, het dragen van een mondmasker, het vasthouden aan de klasbubbel, en het beperken van de naschoolse activiteiten het risico in belangrijke mate doen dalen. Tegelijk zijn het vermijden van leerachterstand en de impact op het mentale welzijn van de leerlingen belangrijke voordelen”, aldus biostatisticus prof. dr. Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven).