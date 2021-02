Maatregelen coronacrisis doen ozonvervuiling dalen

Studie bij 1,2 miljoen mensen bewijst dat Pfi­zer-vac­cin 94 procent effectief is

25 februari De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is behalve in proeven nu ook in de dagelijkse praktijk aangetoond. De eerste studie waarin is nagegaan welk effect het vaccin heeft gehad bij mensen wijst uit dat het vaccin in 94 procent van de gevallen effectief is. Dat is slechts 1 procent minder dan uit de proefonderzoeken was gebleken.