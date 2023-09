“Luizen steken hun gastheer 3 tot 6 keer per dag”: wat kan je doen om de vieze beestjes weg te krijgen én weg te houden?

Spaargids.be Tot 45 euro per jaar voor een sportclub of fitnessa­bon­ne­ment: wat betaalt het zieken­fonds terug van de hobby’s van je kroost?

Een nieuw schooljaar, dat betekent voor heel wat kinderen eveneens een nieuwe hobby. Of het wederom oppikken van een bestaande hobby. Denk maar jeugdbewegingen of sportclubs. Aangezien elk beetje helpt in het betalen van deze - soms dure - buitenschoolse bezigheden, is het aangeraden om aan te kloppen bij je mutualiteit. Je kan immers op heel wat tussenkomsten van hen regelen. Spaargids.be zet ze op een rij.