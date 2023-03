LUISTER. Is je plant gestrest? Dan gaat hij hardop schreeuwen

Te weinig water of steeltjes die beschadigd zijn. Net zoals mensen kunnen ook planten afzien. Maar wist je dat planten het ook echt kunnen uitroepen van frustratie? Wetenschappers uit Israël konden het geluid van een gestresseerde plant vastleggen. En het is niet wat je er van verwacht.

Van planten zijn we gewend dat ze nogal passief zijn. Ze staan braaf in een pot of in de natuur, en hebben ogenschijnlijk geen besef van wat er in hun omgeving gebeurd. Maar een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdsschrift Cell, suggereert iets heel anders. Volgens wetenschappers maken planten wel degelijk een geluid als ze onder stress staan.

Zo ontdekten ze het

Onderzoekers deed de test met tomaat- en tabaksplanten. Eerst namen ze het geluid op van planten, die geen last hebben van stress. Zo wisten de wetenschappers hoeveel geluid een plant maakt in normale omstandigheden. Daarna was het tijd om de planten te ‘martelen’. Biologen lieten de planten uitdrogen of sneden hun steeltjes af. Telkens namen ze het geluid eerst op in een geluiddichte akoestische kamer, en daarna in een normale kweekkas.

Wat bleek? Planten met stress maakten opvallend meer lawaai. Ze produceren gemiddeld 40 geluidjes per uur, die tot binnen een straal van enkele meter te horen waren. Bovendien kwamen de onderzoekers tot gelijkaardige resultaten bij planten zoals maïs, cactus en druif.

Zo klinkt het

Het geluid van schreeuwende plantjes, klinkt als een soort knal of klik. Het heeft wat weg van bubbelplastiek dat je indrukt. Voor de mens is het geluid echter niet zomaar te horen. Dat komt omdat de frequentie van het geluid te hoog is voor ons gehoor. De geluiden zijn mogelijk wel direct hoorbaar voor insecten, andere zoogdieren en andere planten stellen de wetenschappers. “Er is dus een kans dat er veel akoestische interactie plaatsvindt tussen die organismen. Zo kan bijvoorbeeld een mot die van plan is om eitjes op een plant te leggen, die geluiden gebruiken om een plant uit te kiezen”, zegt bioloog Lilach Hadany.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © ThinkStock

Nog veel vragen

Toch blijven de onderzoekers nog met veel vragen zitten. Zo is het niet duidelijk hoe de planten deze geluiden kunnen maken. Mogelijk ligt er een cavitatie aan de oorzaak. Dat is een proces waarbij luchtbellen in de stengel zich vormen, uitzetten en instorten. Iets wat voor een hoorbare knal zou kunnen zorgen. Ook is het nog niet duidelijk of de planten ook reageren op andere stressvolle situaties zoals extreme temperaturen en ziektes.

Al loont dit volgens de wetenschappers zeker de moeite om te onderzoeken. Als een mens de signalen van een plant zou kunnen oppikken, zouden boeren bijvoorbeeld op tijd kunnen ingrijpen bij droogte. En wie weet, hoor jij je dierbare kamerplantje dan ook wel zelf roepen om water.

Lees ook