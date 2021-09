Luchtvaartautoriteit VS onderzoekt problemen met ruimtevlucht Branson

Celebrities Het succesver­haal van Richard Branson (deel 2): ondanks hoop flops en bakken kritiek behoudt de zakenman zijn ‘license to thrill’

22 augustus De Britse zakenman Richard Branson (71) heeft geschiedenis geschreven met zijn trip naar de ruimte in zijn eigen raket. Zeventien jaar lang werkte hij naar dit moment toe. Onderweg kwam hij obstakels tegen - hij belandde onder andere in de gevangenis, werd beschuldigd van seksueel geweld en lanceerde een hoop flops - maar niets weerhield hem ervan zijn droom waar te maken. Welke lessen kunnen we leren van de man die intussen 4,4 miljard dollar waard is?