Lokaal evenveel neerslag verwacht in 24 uur als normaal in hele maand. Weerman David Dehenauw: “Code rood nog niet van tafel”

UpdateHet KMI waarschuwt voor veel neerslag vandaag. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land geven de weermodellen tientallen liters per vierkante meter op 24 uur tijd. In vele delen van het land is daarom al code geel en zelfs oranje afgekondigd. Ook code rood wordt voorlopig nog niet uitgesloten door het KMI. Weerman David Dehenauw geeft uitleg.

Vandaag mag de oostelijke en zuidoostelijke helft van ons land zich aan zeer veel regen verwachten in ongeveer 24 u tijd of minder. Lokaal kan er in sommige provincies tussen de 50 en 100 mm/m² vallen. Een grote hoeveelheid als je weet dat er in een normale maand juni in ons land zo’n 70 mm/m² in totaal valt.

“We hebben code oranje afgekondigd in de oostelijke en zuidoostelijke provincies omdat we daar in een periode van 24 uur tussen de 50 en 100 mm/m² verwachten”, aldus Dehenauw. “Er zijn twee computermodellen die zelfs zeer lokaal meer dan 100 mm/m² voorspelt in de provincies Luik, Luxemburg en Namen. Code rood is dus nog niet volledig van de tafel indien de aanhoudende regen lokaal vergezeld wordt door zeer hevige onweders. Die laatste kunnen we pas kort op voorhand voorspellen. We blijven de situatie nauwgezet opvolgen.”

Volledig scherm Code oranje voor regen is vandaag in Limburg, Luik, Namen en Luxemburg van kracht. © KMI

Zeer hevige onweders

Vanochtend meldde Dehenauw dat het KMI code oranje voorlopig aanhoudt in de vermelde provincies. “De huidige berekeningen bevestigen de lokale 50-100 mm in de ZO-helft. Zeer, zeer lokaal kan dat in combinatie met een zwaar onweer iets meer zijn. We handhaven de waarschuwing maar krijgen nog berekeningen binnen de komende uren en blijven het evalueren.”

De kust en West-Vlaanderen lijken grotendeels gespaard te blijven. “Het noordwesten van het land zal weinig merken van de storing. Misschien blijft het daar op sommige plaatsen zelfs helemaal droog. Met de huidige weermodellen zie ik daar geen verandering in komen.”

Voorspelde neerslaghoeveelheden: Antwerpen (ZO of O) : 20 tot 50 mm/m² Waals- en Vlaams-Brabant (O): 30 tot 60 mm/m² Limburg: 30 tot 60 (Voeren tot 90) mm/m² Henegouwen (O): 30 tot 70 mm/m² Luik: 30 tot 80 mm/m² Namen: 30 tot 80 mm/m² Luxemburg: 30 tot 80 mm/m² In de provincies Luik, Luxemburg en Namen wordt zeer lokaal door twee modellen 100 tot 115 mm/m² in 24 uur berekend.

De oorzaak van al deze neerslag is een storing die vandaag over ons land blijft hangen. “Het is een golvend koufront dat vanuit Frankrijk naar ons land trekt”, verduidelijkt Dehenauw. “Eenmaal boven ons land zal de storing blijven hangen om daarna verder te reizen richting Duitsland. Omdat die storing 24 uur blijft hangen krijgen we aanhoudende regen. Dat in combinatie met lokale onweders kan veel neerslag geven volgens de weermodellen.”

Het doet meteen denken aan het noodweer uit 2021. Toen bleef ook een storing boven het oosten en zuidoosten van het land hangen met alle gevolgen van dien. Onze weerman nuanceert echter: “Er hield toen inderdaad ook een storing halt boven ons land, maar veel langer dan nu. Ook was de neerslagsverwachting toen dubbel zo hoog. Met de huidige weermodellen is er geen indicatie dat dit nu het geval zal zijn.”

Al betekent dit niet dat we vandaag niet voorzichtig moeten zijn. Volgens het KMI is er bij code oranje kans op wateroverlast en ernstige hinder in het verkeer.

Na regen komt zonneschijn

Ook vanavond valt er vooral nog regen, met plaatselijk onweer, in het oosten van het land. In het westen en centrum is het dan al zo goed als droog met opklaringen. Donderdagnacht wordt het overal droog met geleidelijk ook brede opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind.

Vrijdagochtend hangen er lage wolkenvelden in het Ardens reliëf. Elders kan er wat nevel of een plaatselijke mistbank hangen. Al snel wordt het overal vrij zonnig. In de loop van de dag wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden, die lokaal nog voor een geïsoleerd buitje kunnen zorgen. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum.

LEES OOK:

KIJK. Weerman Frank Duboccage blikt vooruit op code oranje (en rood): “Hier en daar wat overstromingen misschien, maar niet zoals een paar jaar geleden”