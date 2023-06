LIVE. Zo zagen we Mars nog nooit: ESA zendt voor het eerst livebeelden uit van rode planeet

Mars ligt op iets meer dan 302 miljoen kilometer van onze planeet. Het licht moet dus een hele weg afleggen vooraleer wij het hier op aarde kunnen waarnemen. Afhankelijk van de positie van Mars en de aarde, zien we de planeet zoals die er 3 tot 22 minuten geleden uitzag. Mars écht live zien, kan door de miljoenen kilometers tussen ons en de planeet dus niet. De livestream zal wel om de vijftig seconden nieuwe beelden tonen. Meer ‘live’ dan dat hebben we de rode planeet nog nooit gezien.

‘Live’ beeldmateriaal is zeldzaam

Ondanks dat ‘live’ dus relatief is, is het toch een uniek moment. Nog nooit kregen we Mars zo dicht bij het ‘nu’ te zien als vandaag. “Normaal gesproken zien we beelden van Mars die dagen eerder zijn genomen”, aldus James Godfrey, operations manager van ESA in Duitsland, in een verklaring aan het Amerikaanse ‘CNN’.