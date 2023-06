LIVE. Pennenzakkenrock vervroegd stopgezet door aanhoudende regen - Weerman David Dehenauw: “Code rood van kracht in Namen”

VN: Europa warmt dubbel zo snel op als andere continen­ten

2022 was in verschillende Europese landen, waaronder België, het warmste jaar ooit gemeten, blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), en dat is geen uitzondering. Het rapport stelt namelijk ook dat het Europese continent twee keer zo snel opwarmt als het wereldwijde gemiddelde. Vorig jaar was Europa zo’n 2,3 graden warmer dan het in de pre industriële periode (1850 tot 1900) was.