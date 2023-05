Liegt iemand tegen mij of niet? Expert legt uit hoe je makkelijk een leugenaar ontmaskert: “Vergeet lichaamstaal, zoals friemelen of wegkijken”

Partners van mensen met een psychische aandoening voelen zich vaak in de kou staan: “Mijn vrouw had een depressie, en mensen praatten enkel over het weer...”

We staan er niet meteen bij stil, maar als iemand een psychische aandoening heeft, treft dat niet alleen de persoon zelf. Ook de mensen daarrond worden erin meegesleurd. En dat vaak zonder iemand oog voor hen heeft, weet Griet Frère (34). Ze schreef een boek over het thema. “Al te vaak horen we dat familieleden bij de opname van hun dierbare in een psychiatrische voorziening leeg achterblijven. En niemand die naar hén luistert”, zei ze in Dag Allemaal.