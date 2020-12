“Lelijkste orchidee ter wereld” en 155 andere nieuwe planten- en schimmelsoorten ontdekt in 2020

WWF-rap­port: “Zelfs coronacri­sis kan gevolg zijn van verlies aan biodiversi­teit”

11 september De voorbije halve eeuw is 68% van alle gewervelde dieren van de aardbol verdwenen, zo stelt een nieuw rapport van WWF. Dat is niet alleen sneu voor die beestjes, maar raakt ook aan het dagelijkse leven van ieder mens. Want het verlies aan biodiversiteit brengt onze voedselvoorziening in het gedrang. En ook infectieziekten, zoals het coronavirus, krijgen daardoor steeds meer vrij spel.