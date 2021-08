Leesinterventies bij kinderen met dyslexie gebeuren best in de eerste twee leerjaren

De vorming van het leesnetwerk in onze hersenen gebeurt voornamelijk tijdens de eerste twee jaren van de basisschool. Dat is de conclusie van een jarenlange studie uitgevoerd door de KU Leuven in samenwerking met technologiebedrijf Icometrix. De resultaten onderstrepen het belang van een vroege interventie bij leesproblemen.

Interventies bij leesproblemen zoals dyslexie worden vaak pas opgestart in het derde leerjaar van het basisonderwijs. Uit nieuw onderzoek van wetenschappers van de KU Leuven blijkt echter dat de hersenen van de kinderen op dat moment al minder vatbaar zijn hiervoor. Want de ontwikkeling van de gebieden in onze hersenen die het leesnetwerk vormen gebeurt voornamelijk in de twee jaren daarvoor, waarna de groei stabiliseert.

Aan deze studie namen 75 Vlaamse kinderen deel die gedurende meerdere jaren werden opgevolgd. Jaarlijks kregen ze lees- en taalgerelateerde testen in combinatie met MRI-scans van hun hersenen op drie vaste tijdstippen. De eerste scan vond plaats aan het einde van de kleuterschool, de volgende na het tweede leerjaar en de laatste halverwege het vijfde leerjaar. Hierdoor konden de wetenschappers observeren hoe de hersenen van de kinderen zich ontwikkelen en hoe ze verschillen van elkaar.

De wetenschappers stelden hierbij neurobiologische verschillen vast tussen kinderen met en zonder dyslexie. “Bij kinderen met dyslexie zien we links achteraan de hersenen aan de onderkant wat minder volume. Ook is de verbinding tussen deze regio en de regio’s vooraan minder goed ontwikkeld”, vertelt KU Leuven professor Maaike Vandermosten van het Departement Neurowetenschappen. Deze verschillen zijn al aanwezig nog voor de kinderen leren lezen.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Getty Images

In de verdere ontwikkeling van deze leesregio’s stelden de onderzoekers geen structurele verschillen vast tussen kinderen met of zonder dyslexie. “De ontwikkeling verloopt dus gelijkaardig, maar de verschillen die al op kleuterleeftijd aanwezig waren, worden niet meer goedgemaakt”, gaat professor Vandermosten verder. “Daarnaast stelden we vast dat kinderen met dyslexie een andere ontwikkeling vertonen in de hersengebieden aan de rechterkant, buiten het leesnetwerk. Dat kan je interpreteren als een compensatie voor de leesproblemen die deze kinderen ervaren, maar echt efficiënt lijkt die strategie niet.”

De studie toont hiermee het belang aan van vroege interventies bij taalproblemen of de interventie daarvan. Want het leesnetwerk ontwikkelt zich voornamelijk in de eerste twee jaren van het basisonderwijs. Op dat moment nemen de hersengebieden toe in volume. “Leesinterventies worden klassiek opgestart in het derde leerjaar, omdat er eerst sprake moet zijn van een ‘hardnekkig’ probleem”, verduidelijkt professor Vandermosten. “Uit onze studie blijkt echter dat het leesnetwerk net het meest plastisch en dus het meest vatbaar voor verbetering is in de jaren ervoor. We moeten dus preventief kunnen ingrijpen vooraleer er al een definitieve diagnose is.”

Een mogelijke piste zijn interventies op jonge leeftijd met behulp van games. Die vragen niet veel inspanningen van ouders of begeleiders en zijn plezierig voor de kinderen. In een vervolgstudie gaan de wetenschappers nu de effectiviteit van dergelijke games tegen het licht houden.